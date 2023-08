Die Besitzerinnen zweier Friseursalons erzählen von ihren Erfahrungen mit der Viertagewoche.

Ingeborg Salletmayr hält sich kurz am Telefon. Sie habe eine Kundin, rufe aber zurück. "Ein Effekt der Arbeitszeitverkürzung", erklärt die Besitzerin eines Frisiersalons in Münzkirchen in Oberösterreich später. Die Friseurmeisterin hat mit 1. September 2022 die Viertage- und 37,5-Stunden-Woche in ...