Asfinag-Vorstand Schierhackl nahm Haus als Geschenk an

Der Vorstand des staatlichen Autobahnbetreibers Asfinag, Klaus Schierhackl, sieht sich nach dem Vorwurf der sexuellen Belästigung, den er bestreitet, mit einem weiteren Vorwurf konfrontiert. Er hat von der Stifterin jener Stiftung, die der Asfinag in der Wiener Innenstadt Büros vermietet, ein Haus in Marchegg im Wert von 1,3 Mio. Euro geschenkt bekommen. Für Schierhackl ist dabei alles in Ordnung.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Schierhackl findet an Schenkung nichts Verwerfliches