ATB Spielberg: Mitarbeiter gegen Abtransport der Maschinen

Am ersten Tag nach dem Betriebsurlaub sind die rund 400 Mitarbeiter der ATB GmbH am Montag in Spielberg wieder zurück in die Firma gekommen. Der geplante Abtransport der Maschinen hat laut Betriebsratschef Michael Leitner noch nicht stattgefunden. Am Vormittag finden Gespräche mit der Geschäftsführung sowie eine Betriebsversammlung am Programm. Ab 10.00 Uhr ist auch eine Demonstration geplant.

SN/APA/EXPA/ DOMINIK ANGERER Firmengelände der ATB in Spielberg