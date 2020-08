ATB Spielberg: Verteilung der Kündigungsschreiben statt Demo

Am ersten Tag nach dem Betriebsurlaub sind die rund 400 Mitarbeiter der insolventen ATB GmbH am Montag in Spielberg wieder zurück in die Firma gekommen. Doch statt der angekündigten Betriebsversammlung der Belegschaft sowie einer Demonstration bekamen rund 300 Mitarbeiter ihre Kündigungsschreiben überreicht. Damit fielen die ursprünglichen Pläne der Gewerkschaften ins Wasser.

SN/APA/EXPA/ DOMINIK ANGERER Firmengelände der ATB in Spielberg