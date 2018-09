Atomic: "Altenmarkt ist ein Epizentrum"

Die Skifabrik sei an den Kapazitätsgrenzen, das Geschäft laufe sehr gut, sagt Amer-Präsident Michael Schineis. Um den Salzburger Standort macht er sich kurz- bis mittelfristig keine Sorgen, selbst wenn chinesische Eigentümer übernehmen.

Er war langjähriger Atomic-Chef und stieg im Amer-Konzern später zum für die Wintersport-Hardware zuständigen Präsidenten auf. Die SN erreichten Michael Schineis in Frankreich - und er sagte zur möglichen Übernahme von Amer durch den chinesischen Sportartikelkonzern Anta Sports: "Ich weiß auch nicht mehr als das, was im Internet steht." Was er aber beurteilen kann: "Die Entwicklung bei Amer ist sehr positiv." Die Gruppe wachse und werde immer stärker. Man sei international aufgestellt und sehr profitabel. Neben Atomic gehören Weltmarken wie Salomon, Suunto und Wilson zur Gruppe. 2016 erzielte die Amer Winter Sports Division einen Umsatz von rund 400 Mill. Euro. Im Vorjahr angelte man sich noch die junge US-Skimarke Armada.