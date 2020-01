Atomic-Chef mit chinesischen Eigentümern "absolut" zufrieden

Atomic-Chef Wolfgang Mayrhofer ist mit den neuen chinesischen Eigentümern des Salzburger Skiherstellers zufrieden. Die Zusammenarbeit sei "bis jetzt absolut positiv", sagte Mayrhofer am Freitag im Gespräch mit dem Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo". Pläne für ein Werk in China gebe es nicht. "Der Standort in Altenmarkt ist absolut unschlagbar", so der Atomic-Geschäftsführer.

