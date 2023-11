ATU steht vor der Pleite: 25 Werkstätten in Österreich zu verkaufen

Das bayrische Unternehmen ATU betreibt derzeit an 25 Standorten Werkstätten in Österreich. Doch nun sucht die Gruppe Käufer für die Filialen, wie der "Kurier" berichtet.

Aus "strategischen Gründen" wolle sich ATU aus dem Markt in Österreich zurückziehen, erklärt die Gruppe in einem Statement. Das Unternehmen habe 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich. ATU wolle, dass der Betrieb fortgesetzt werde. Ein Sprecher betonte, dass man in Verhandlungen mit potenziellen Investoren sei. Die Werkstätten in Deutschland seien von der Entscheidung nicht betroffen, sie sollen weitergeführt werden.

2016 ist ATU an der Insolvenz vorbeigeschrammt

ATU steht für Auto Teile Unger, das Unternehmen wurde in den 1980er-Jahren gegründet. In den vergangenen Jahren hatten die Kfz-Werkstätten immer wieder finanzielle Schwierigkeiten. 2014 baute die Gruppe Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland ab. Ein Jahr später verließt ATU den tschechischen und niederländischen Markt. 2016 war das Unternehmen beinahe insolvent. Der französische Mitbewerber Mobivia hat ATU mehrheitlich übernommen. 2020 hat das Unternehmen in der Schweiz Konkurs angemeldet. Der Bereich Autoglas wurde vor zwei Jahren an Carglass verkauft. Laut Creditreform erwirtschaftete das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von 28 Millionen Euro.

Erst vor Kurzem hatte ATU-Konkurrent Forstinger die Insolvenz angemeldet. Im September wurde der Sanierungsplan für den Autozubehörhändler angenommen.