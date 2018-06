AUA beförderte im Mai um 7,3 Prozent mehr Passagiere

Die AUA hat im Mai knapp 1,3 Millionen Passagiere befördert - um 7,3 Prozent mehr als im Mai 2017, teilte die AUA am Montag mit. Zurückzuführen sei der Anstieg vor allem auf die Aufstockung des Europa-Angebotes. "Trotz vieler Feiertage im Mai und der damit verbundenen geringeren Anzahl an Geschäftsreisenden konnten wir unsere Passagierzahlen erneut stark verbessern", so AUA-Vorstand Andreas Otto.

SN/APA/ROBERT JAEGER Austrian Airlines im Aufwind