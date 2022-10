AUA-Bordpersonal streikt vorerst nicht

Bei den Austrian Airlines steht vorerst doch kein Streik an. "Wir führen derzeit intensive Gespräche und hoffen auf eine Annäherung", kommentiert Daniel Liebhart, Vorsitzender des vida-Fachbereiches Luftfahrt die aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen mit der AUA. Mit der Ankündigung einer Betriebsversammlung des Bordpersonals am Donnerstag sowie einer geplanten Abstimmung über Kampfmaßnahmen, über die der "Kurier" berichtete, kam wieder Bewegung in die Verhandlungen.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Neuer Schwung bei KV-Verhandlungen des Bordpersonals

Die Betriebsversammlung am Donnerstag werde jedenfalls ab 9 Uhr durchgeführt, sagte der Gewerkschafter am Dienstag zur APA. Dort würden die AUA-Mitarbeiter über den Stand der Verhandlungen informiert. Die Dauer dieser Versammlung könne er derzeit nicht abschätzen. Daher sei es auch nicht möglich, die Auswirkungen auf den AUA-Flugplan abzuschätzen, teilt die AUA-Pressestelle mit.