AUA-Crew kämpft für Sparpaket-Stopp

Nach einem Verhandlungsmarathon am Dienstag droht nun ein Streik - oder es kommt zu einer Einigung.

Bei der Fluggesellschaft Austrian Airlines (AUA) droht ein Arbeitskampf. Seit Dienstag vormittag verhandelt die Unternehmensleitung mit der Dienstleistungsgewerkschaft Vida über einen neuen Kollektivvertrag (KV). Nach gut sieben Stunden Verhandlung gab es bis Redaktionsschluss der Abendausgabe noch kein Ergebnis.

Die Gewerkschaft Vida will nicht nur die Inflation abgegolten, "wir wollen Reallohnzuwächse", sagt Vida-Gewerkschafterin Yvonne Heuber. Als Verhandlungsbasis nennt sie die Jahresinflation von 8,6 Prozent 2022. Zudem pochen die Belegschaftsvertreter auf eine Sonderzahlung als Ausgleich für ein Bonusprogramm, das Führungskräfte für 2022 erhielten.

Genau genommen geht es um Nachbesserungen für den bereits im Oktober ausverhandelten KV, in dem man sich unter anderem auf einen schrittweisen Inflationsausgleich von 7 Prozent bis Ende des Jahres 2023 geeinigt hatte. Das fliegende Personal verzichtete auf Teile des Einkommens - die AUA spricht von 10 Prozent, Vida von bis zu 20 Prozent.

Die Gewerkschaft fordert auch den sofortigen Stopp des Sparpakets, das der AUA nach der Coronazeit helfen sollte, geschäftlich wieder in die Höhe zu kommen. Im Zuge der Sparmaßnahmen mussten Crews selbst die Kosten für die Reinigung ihrer Dienstuniformen übernehmen, auch ein bis dahin übliches Essen an Bord ("crew meal") wurde gestrichen, Flugbegleiter mussten ihre eigene Verpflegung mitbringen. Auch den auf Langstreckenflügen wieder eingesetzten Koch empfinden Flugbegleiter als Sparmaßnahme: Weil die Gesamtzahl der Kabinenbesatzung gleich bleibe, fehle unterm Strich eine Arbeitskraft - die Arbeit verteile sich auf weniger Köpfe.

Nach Abschluss der KV-Verhandlungen samt Sparpaket im Herbst hatte beim Bordpersonal für Verstimmung gesorgt, dass die AUA-Führung kurz danach überraschend gute Geschäftsergebnisse veröffentlichte und wieder Bonuszahlungen für Führungskräfte ankündigte. Das passte für die Belegschaftsvertreter nicht zusammen, sie fühlten sich "gepflanzt".

Die AUA verweist auf eine bezahlte Antiteuerungsprämie von 3000 Euro für alle Mitarbeiter. Zudem habe man den Gehaltsverzicht bereits mit Jänner 2023 beendet, zwei Jahre früher als vereinbart.

Am 7. März beteiligten sich 1200 Flugbegleiter und Piloten an einer Betriebsversammlung in der AUA-Zentrale am Flughafen Wien, die in einen Warnstreik mündete. In knapp fünf Stunden fielen gut 40 Flugzeuge aus, knapp 3000 Passagiere mussten umgebucht werden.

Kommt es zu keiner Einigung, droht ein Arbeitskampf. Die Betriebsversammlung könnte fortgesetzt werden. Auch ein Streikbeschluss liegt bereits vor, die man aktivieren könnte - "falls wir dazu gezwungen werden", wie die Gewerkschafter sagen.