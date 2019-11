AUA droht heuer Verlust - 90 Mio. Euro Sparpaket geplant

Die Austrian Airlines (AUA) verabschiedet sich von ihrem Ziel, heuer einen Gewinn zu schreiben. Man könne rote Zahlen im Gesamtjahr 2019 nicht mehr ausschließen, erklärte AUA-Finanzchef Wolfgang Jani am Donnerstag. Die Rückkehr in die Gewinnzone will die Lufthansa-Tochter durch ein 90 Mio. Euro schweres Sparpaket schaffen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER AUA im Preiskampf mit Billigfluglinien