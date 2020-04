AUA erhofft sich Einigung zu Staatshilfe in einigen Wochen

Die AUA verhandelt seit Dienstag um Staatshilfen aus dem Corona-Paket. An den Gesprächen nehmen die AUA-Mutter Lufthansa, der Staat, die Sozialpartner und die AUA teil, so Unternehmenssprecher Peter Thier am Mittwoch im Gespräch mit der APA. "Alle vier haben das gemeinsame Ziel, so viele Jobs wie möglich und das Drehkreuz Wien zu erhalten sowie die AUA wieder zum Fliegen zu bekommen", sagte Thier.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Airline macht eine schwierige Phase durch