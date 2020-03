AUA lässt 14 von 82 Flugzeugen in Europa am Boden

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) dünnt wegen der Coronavirus-Epidemie ihr Flugprogramm in Europa drastisch aus. Jeder fünfte Flug im März wird nicht stattfinden, teilte die Airline am Mittwochabend mit. Auf die Flotte umgerechnet bedeutet das, dass weitere 12 der insgesamt 82 Flugzeuge am Boden bleiben. Dazu kommen zwei Langstreckenjets, die seit dem Aussetzen der China-Flüge stehen.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER AUA dünnt eigenes Flugnetz aus