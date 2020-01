AUA steigerte 2019 trotz Preiskampfs ihre Passagierzahlen

Trotz des harten Preiskampfs mit Billigairlines und drohenden Ergebnisverlusten läuft es für die Austrian Airlines (AUA) bei den Passagierzahlen rund: 2019 hat die Fluglinie 14,7 Millionen Passagiere und damit 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr befördert, wie die Lufthansa-Tochter am Montag mitteilte. Das ist der dritte Passagierrekord in Folge. Auch die Auslastung war so hoch wie nie zuvor.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Erfreuliche Passagierzahlen meldete die heimische Fluglinie