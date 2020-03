AUA stellt ab Donnerstag alle Flüge ein

Airline-Branche leidet unter der Corona-Pandemie.

Die heimische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines wird ab Donnerstag den Flugbetrieb einstellen. Der vorerst letzte Flug mit der Flugnummer OS 066 werde am 19. März in den Morgenstunden aus Chicago in Wien landen, teilte die Lufthansa-Tochter am Montag mit. Ein Lang- und ein Mittelstreckenflugzeug blieben für Hilfsflüge im Einsatz, hieß es.

Die Zahl der Flüge war im Zuge der Coronavirus-Pandemie in den vergangenen Tagen bereits bei allen Airlines massiv reduziert worden.

Die AUA hatte am Sonntag angekündigt, den Flugplan weiter zu reduzieren. Das Ausmaß sei aber noch unklar. Das österreichische Außenministerium hatte am Donnerstag alle Österreicher aufgefordert heimzukehren, "solange noch Rückreisemöglichkeiten bestehen".

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf das Reisen zwingt Fluggesellschaften weltweit zu drastischen Einschnitten. Am Montag teilte die British-Airways-Mutter IAG mit, sie werde ihre Kapazitäten im April und Mai um mindestens 75 Prozent im Vorjahresvergleich reduzieren. Die AUA-Mutter Lufthansa will wegen der Auswirkungen der Pandemie Staatshilfen beantragen.

Quelle: SN