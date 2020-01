AUA streicht alle China-Flüge vorerst bis 9. Februar

Das neuartige Coronavirus greift weiter um sich. Immer mehr Airlines streichen deshalb und wegen sinkender Buchungszahlen Flüge nach China. Die AUA (Austrian Airlines) setzt wie die Mutter Lufthansa und die Swiss alle Verbindungen bis zum 9. Februar aus.

Chinesische Ziele (bei der AUA Shanghai und Peking) werden am Mittwoch noch ein letztes Mal angeflogen, auch um Crewmitglieder nach Hause zu holen. Aus operativen Gründen sei die Buchungsannahme für China-Flüge bis Ende Februar gestoppt worden, teilten die AUA und die anderen Lufthansa-Konzerngesellschaften am Mittwochnachmittag unisono mit. Die Lufthansa will Hongkong aber wie geplant weiter anfliegen.

Die Lufthansa als größte Fluggesellschaft Europas folgte mit den Flugstreichungen ihrem Konkurrenten British Airways - nach einer entsprechenden britischen Reisewarnung - und anderen Fluggesellschaften. Kurz zuvor hatte American Airlines bekannt gegeben, die Verbindungen von Los Angeles nach Peking und Shanghai bis Ende März einzustellen. Auch United Airlines, Cathay Pacific, Lion Air, Air Seoul oder Air India entschieden, alle oder bestimmte Flüge ausfallen zu lassen.

Quelle: APA