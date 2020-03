AUA und Lauda fahren Flugbetrieb immer weiter herunter

Die zwei größten Airlines am Flughafen Wien, die Lufthansa-Tochter AUA sowie die Ryanair-Tochter Laudamotion, fahren ihre Flugbetriebe immer weiter herunter. Lauda strich den Flugplan für März fast zu Gänze. Die AUA kündigte am Sonntag gegenüber der APA an, nächste Woche weiter zu reduzieren. Das Ausmaß sei aber noch unklar.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Austrian und Laudamotion sind von der Corona-Krise betroffen