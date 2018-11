AUA verlagert vier bisher vermietete Flugzeuge nach Wien

Die Flotte der Austrian Airlines (AUA) am Flughafen Wien wächst um vier Flugzeuge. Vier bisher in der Schweiz bei der Schwestergesellschaft Swiss eingesetzte Propellermaschinen des Typs Bombardier DH8-Q400 kommen bis Mai 2019 nach Wien. Der erste Flieger ist bereits in Wien. Damit endet nächstes Jahr eine 2014 gestartete Kooperation der beiden Lufthansa-Töchter.

SN/APA (Archiv/Fohringer)/HELMUT FO AUA im Kampf mit Billigflieger in Wien