AUA verstärkt Bahn-Anschluss von Salzburg zum Flughafen Wien

Wer aus Salzburg kommend mit der AUA von Wien abfliegen will, hat künftig deutlich mehr Möglichkeiten, die Bahnfahrt in seine Flugreise einzubinden. Denn die AUA bietet ab 20. Juli bis zu 31 Bahn-Verbindungen täglich als verlängerten Flug mit Flugnummer und garantierter Anschlussverbindung an. Die Flüge zwischen Salzburg und Wien werden im Gegenzug nicht mehr aufgenommen.

SN/APA/Symbolbild/HELMUT FOHRINGER Die Flugverbindung Wien-Salzburg wird gestrichen