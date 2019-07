AUA warnt vor weiteren Verspätungen durch Personalmangel

AUA-Chef Alexis von Hoensbroech warnt davor, dass die Unpünktlichkeit im Flugverkehr am Wiener Flughafen zunehmen könnte. Die Verspätungen hätten sich im Jahresvergleich schon vervierfacht und drohten sich durch den Mangel an Fluglotsen weiter zu verschärfen. 40 Prozent der Verspätungen seinen auf diesen Personalmangel zurück zu führen, sagte er am Dienstag im "Ö1-Mittagsjournal".

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Alexis von Hoensbroech hält Branchen-KV für ungeeignet