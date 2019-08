Bisher hat die Lufthansa-Tochter stets beteuert, an Inlandsflügen nicht rütteln zu wollen. Seit Mittwoch ist klar: Die Einstellung der Strecke Salzburg-Wien ist nur noch eine Frage der Zeit.

Der Satz fiel fast nebenbei. Aber Zuseher der ORF-Nachrichtensendung "ZiB 2" ließ er am Mittwochabend aufschrecken, insbesondere jene, die weit genug vom Flughafen Wien leben, um für Flugreisen einen Zubringerflug nach Wien-Schwechat in Anspruch zu nehmen. "Also die Wien-Salzburg-Strecke ist ...