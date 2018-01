Auer-Blaschke übersiedelt von Nieder- nach Oberösterreich

Der Süßwarenhersteller Auer-Blaschke übersiedelt seine Produktion bis Mitte 2018 von Spillern in Niederösterreich an den Sitz seiner Mutterfirma Spitz nach Attnang-Puchheim in Oberösterreich. Das Werk im Bezirk Korneuburg wird geschlossen. Allen 50 Mitarbeitern wurde ein Angebot gelegt, nach Attnang-Puchheim zu wechseln, bestätigte Spitz am Montag Informationen des NÖ Wirtschaftspressedienstes.

SN/auer-blaschke Die Kokoskuppel übersiedelt nach Attnang-Puchheim. Auer-blaschke