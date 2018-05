Auf den Feldern und im Wald fehlen 700 Helfer

In Österreich ist heuer die Lücke bei Erntehelfern und Forstarbeitern besonders groß. Die Spargelernte musste zum Teil ausgesetzt werden.

In der Landwirtschaft ist es ähnlich wie im heimischen Tourismus: Die Branche boomt und die Nachfrage nach Obst und Gemüse aus dem eigenen Land ist hoch, doch es gibt zu wenige Arbeitskräfte. Aufgrund fehlender Erntehelfer musste zuletzt im Marchfeld die Spargelernte zum Teil ausgesetzt werden. 20 Prozent der erntefähigen Ware seien stehen geblieben, sagt ein Experte der Landwirtschaftskammer Österreich. Das Problem dürfte sich bei der anstehenden Erdbeerernte fortsetzen. Und geradezu "eklatant" sei die Lücke an Arbeitskräften in Forst und Wald. Wegen des heuer hohen Borkenkäferbefalls sei hier aber besonders viel Arbeit zu erledigen.

Seit mehr als 30 Jahren wird in Österreich der Zugang an ausländischen Helfern in der Forst- und Landwirtschaft über ein Saisonnierskontingent gesteuert. Und so wie im Tourismus ist dieses mit der EU-Osterweiterung kleiner geworden. Konnten Mitte der 2000er-Jahre noch rund 12.000 Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten beschäftigt werden, sind es heuer nur noch 2510. Doch die Arbeitskräfte aus Osteuropa bleiben immer öfter aus.

Rumänische Erntehelfer bevorzugen häufig Deutschland, weil dort Saisonniers bis zu drei Monate sozialversicherungsfrei beschäftigt werden dürfen und damit der Nettolohn höher ist. Im Agrarland Polen ist die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit 1990, hier sucht man selbst nach Arbeitskräften. Über eine Million Ukrainer hat man bereits ins Land geholt, und es sollen noch einmal so viele kommen. Auch Weißrussen, Russen, Armenier, Georgier und Moldawier dürfen seit heuer statt bisher sechs nun durchgehend neun Monate beschäftigt werden.

In Österreich pocht die Branche nun auf eine Anhebung des Saisonnierskontingents, um mehr Helfer aus der Ukraine, Bosnien-Herzegowina oder Mazedonien anwerben zu können. Österreichweit bräuchte man 700 Plätze mehr, heißt es aus der Landwirtschaftskammer. Mit dem Sozialministerium werde verhandelt, die Gespräche gestalteten sich allerdings "schwierig".