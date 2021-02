Auf den Hund gekommen: Die Zahl der Haustiere stieg in der Krise rasant

Viel Zeit zuhause, Einsamkeit und die Sehnsucht nach Bewegung im Freien: Das brachte viele dazu, sich ein Tier zuzulegen. Das Millionengeschäft mit Hund, Katz und Co. legte im Vorjahr zweistellig zu.

Das Pflegeprogramm lässt keine Wünsche offen: Vor- und Hauptwäsche mit zwei verschiedenen Shampoos zur Auswahl, anschließend Feuchtigkeitskur, Glanz-Finish und Trocknen mit zweistufigem Föhn. Was nach einem Wellnessaufenthalt beim Friseur klingt, ist das Angebot von Dog Wash in Puch bei Salzburg. Bisher waren es Autos, für die Walter Stieglecker seine SB-Reinigungsanlagen gebaut hat. An seinem sechsten Standort in Puch hat er erstmals auch eine Waschanlage für Hunde eingerichtet. Bei entsprechendem Spaziergangswetter herrsche bereits "ganz schön Bewegung" im Dog Wash, erklärt der ...