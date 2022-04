Auf die Mahü kommt ein Thompson Hotel

In Wien auf der Mariahilfer Straße wird in dem von der Immobiliengruppe Signa geplanten Warenhausprojekt ein Hotel der Hyatt-Gruppe entstehen. Die Hyatt Hotels Corporation teilte heute mit, dass ein Managementvertrag für ein Thompson Vienna abgeschlossen worden sei. Das Hotel soll mit 148 Zimmern Ende 2024 eröffnen. Der Umbau der früheren Kika/Leiner-Zentrale in Wien zu einem luxuriösem Warenhaus läuft unter dem Arbeitstitel "KaDeWe", soll aber letztlich anders heißen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Ins Leiner-Haus kommt ein Thompson der Hyatt-Gruppe

Für die Hyatt-Gruppe wird es das dritte Hotel in Wien sein neben dem Park Hyatt Vienna und dem Andaz Vienna Am Belvedere. Gestaltet wird das Thompson Vienna von den Architekten von OMA und den Innenarchitekten Tara Bernerd & Partners. Claus Stadler, COO Signa, will "gemeinsam das Zusammenspiel von Warenhaus und Hotellerie neu definieren, um so für unsere Gäste ein qualitativ hochwertiges Lifestyle-Angebot zu schaffen." Die Wiener Immobilie wird je zur Hälfte im Eigentum von Signa und der Central Group aus Thailand stehen. Letztere steht seit vier Generationen im Besitz der Familie Chirathivat und ist Mehrheitseigentümerin der KaDeWe-Gruppe.