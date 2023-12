Auf dem Gipfel der Verschmutzung

Während sich die Klimakonferenz allem Anschein nach wieder nicht auf einen fixen Fahrplan zum Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle einigen kann, zeigen neue Zahlen: Die Treibhausgase sind global auf ein Rekordhoch geklettert.

Trotz Corona, trotz Teuerungswelle, trotz Wirtschaftseinbruch: Die Welt stößt so viele schädliche Treibhausgase aus wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Dabei fehlt es nicht an guten Vorsätzen, Aufrufen und Absichtserklärungen. Erst vor knapp vier Jahren, als die Pandemie ...