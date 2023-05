Auf in eine Sommersaison wie vor der Pandemie

Neue Tourismus-Werberin ortet sehr starke Nachfrage aus den wichtigsten Herkunftsmärkten.

Nicht vielen ist es vergönnt, ihren ersten Arbeitstag in einer neuen Funktion mit einer Erfolgsmeldung zu beginnen. Die neue Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW), Astrid Steharnig-Staudinger, hat es geschafft. Sie stellte am Dienstag für den Sommer Zahlen wie vor der Pandemie in Aussicht. "Die Buchungslage in unseren wichtigsten Märkten ist hervorragend und teilweise über dem Niveau von 2019", sagte Steharnig-Staudinger zur Eröffnung des Österreichischen Tourismustags (ÖTT) im Wiener Austria Center.

Umfragen über die Reisepläne in den zehn wichtigsten Herkunftsländern zeigten, dass aus diesem Raum rund 20 Millionen Menschen die Absicht hätten, "höchstwahrscheinlich" einen Sommerurlaub in Österreich zu verbringen - das sind um rund drei Millionen Touristen mehr als 2022 und knüpft an die Zahlen vor Ausbruch der Coronapandemie im März 2020 an. Wesentlicher Faktor für die deutliche Steigerung sei die Tatsache, dass auch wieder vermehrt Gäste aus den USA, China und Südostasien nach Österreich kommen wollten, zeigen Ergebnisse einer Studie über die anlaufende Sommersaison in den wichtigsten Herkunftsmärkten. "Wir können also mit Optimismus in die kommende Sommersaison blicken", sagt Steharnig-Staudinger.

Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler zeigt sich auch mit der soeben zu Ende gegangenen Wintersaison sehr zufrieden. Bis Ende März wurden 61 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Das liegt noch um 5,5 Prozent unter dem Vergleichswert der Saison 2018/19. Mit den (noch nicht vorliegenden) Zahlen von April könnte die Lücke geschlossen werden.

Kraus-Winkler betonte ebenso wie Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer die hohe Bedeutung der Nachhaltigkeit im österreichischen Tourismus. Nachhaltigkeit - etwa durch schonenden Umgang mit der Natur - sei "heute ein wesentlicher Buchungsfaktor und ein ausschlaggebender Aspekt bei der Reiseentscheidung", sagt Mahrer. Knapp ein Viertel der Gäste sei "nachhaltigkeitsaffin" und auch bereit, dafür deutlich tiefer in die Tasche zu greifen.

Überhaupt wollen viele Menschen nach Möglichkeit im Urlaub nur ungern sparen. ÖW-Chefin Steharnig-Staudinger zitiert eine Studie, laut der 60 Prozent der Befragten angaben, in diesem Jahr gleich viel oder mehr für den Urlaub ausgeben zu wollen als früher.

Um den Arbeitskräftemangel als akute Herausforderung im Tourismus zu bewältigen, seien vor allem die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sagt Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr, etwa durch kürzere und flexiblere Arbeitszeiten oder bessere Kinderbetreuung. Wichtig sei auch die vermehrte Einbeziehung von Frauen und Migranten in den touristischen Arbeitsmarkt.