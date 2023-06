"Auf Krisenfälle nicht genügend vorbereitet"

Der Rechnungshof ortet teils grobe Mängel bei der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und Wasser - und fordert rasche Abhilfe.

Die Selbstversorgung mit Gemüse, Obst und Getreide ist gut, aber durchaus in Gefahr.

Der Rechnungshof (RH) sieht Verbesserungsbedarf bei der Versorgungssicherheit Österreichs mit Lebensmitteln und Wasser. Zwar gebe es derzeit ein hohes Maß an Ernährungssicherheit. Diese sei aber potenziell bedroht durch "zahlreiche Risiken und Mängel". Insbesondere "die starke Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe ist ein Risiko", stellt der RH in dem am Freitag veröffentlichten Bericht "Lebensmittel-Versorgungssicherheit" im Zeitraum 2015 bis Mai 2022 fest. Resümee: Das Land müsse bessere Vorsorgen für den Krisenfall treffen, Österreich müsse "sich besser auf etwaige Krisen im Bereich Ernährungssicherheit vorbereiten". Auch ein regelmäßiger und umfassender Überblick fehle.

Bei wesentlichen landwirtschaftlichen Produkten könne sich Österreich oft selbst versorgen. Bei tierischen Produkten liege die Selbstversorgung teils "deutlich über dem Eigenverbrauch". Die Selbstversorgung mit Obst und Gemüse, vor allem bei Äpfeln, Zwiebeln, Karotten und Kartoffeln, sei sehr gut, auch bei Getreide.

Allerdings ortet der RH eine Verwundbarkeit der Versorgungssicherheit. Die Produktion sei so wie die Versorgung der Bevölkerung "von vielfältigen Faktoren aus unterschiedlichen Themen- und Politikbereichen beeinflusst, die komplex zusammenwirken". Veränderungen bei einem oder mehreren Faktoren könnten zu Risiken für die gesamte Ernährungssicherheit werden, halten die Prüferinnen und Prüfer des RH fest. Bemängelt wird auch, "dass es in Österreich keine umfassende Berichterstattung mit einer Abschätzung über künftige Entwicklungen zur Ernährungssicherheit gibt" wie in der Schweiz. Einen Fokus legt der RH auf die Wasservorkommen. Hier zeichnen sich Engpässe ab, weil der Verbrauch zunehme (von 753 auf 850 Mill. Kubikmeter bis 2050), während die verfügbaren Ressourcen zurückgehen (von 5,1 auf 3,9 Mrd. Kubikmeter im Grundwasser). Über den tatsächlichen Wasserverbrauch fehlten mangels Wasserzählern bei Bewässerungsanlagen verlässliche Informationen.

Beanstandet wird auch die 2018 vorgenommene Verlängerung des Bewilligungszeitraums für Wasserentnahmen von maximal zwölf auf 25 Jahre. Allfällige Ressourcenkonflikte über einen so langen Zeitraum seien nicht vorhersehbar, zudem trage eine solche Verlängerung "dem absehbaren Anstieg des Wasserverbrauchs nicht Rechnung". Es empfehle sich eine Verkürzung des Bewilligungszeitraums.

Der RH mahnt auch "dringenden Handlungsbedarf, landwirtschaftlich nutzbare Fläche zu erhalten", ein. Hier hinke die Regierung weit hinter ihren Zielen hinterher. 2002 wurde beschlossen, den Zuwachs dauerhaft versiegelter Flächen bis 2010 auf 9,13 Quadratkilometer jährlich zu senken. Die aktuelle Regierung will dieses Ziel laut Regierungsprogramm bis 2030 erreichen - also 20 Jahre später. Allerdings lag man im Jahr 2020 mit 42 verbauten Quadratkilometern noch weit davon entfernt. Dabei habe eine Studie schon 2018 aufgezeigt, dass die Bodenressourcen in Österreich nicht für die komplette Selbstversorgung ausreichten. Für eine einheitliche Vorgangsweise wäre eine auch verfassungsrechtlich verankerte Rahmenkompetenz des Bundes zur Raumordnung zweckmäßig.

Aus Sicht des RH ist Österreich nicht ausreichend auf unerwartete überregionale Schadensereignisse - wie Blackouts oder Ernteausfälle - vorbereitet. Risikoanalysen und konkrete Notfallpläne für diverse Szenarien fehlten. Für den Krisenfall wären verbindliche Vorgaben für eine ressortübergreifende Abstimmung der zuständigen Ministerien - Landwirtschaft, Wirtschaft und Klimaschutz - erforderlich, um Zielkonflikte zu vermeiden.