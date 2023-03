Auf Orange folgt Granatapfel

Auf Knopfdruck von der Frucht zum Saft: Das Linzer Unternehmen Citrocasa erweitert sein Maschinen-Konzept für frischen Orangensaft jetzt auf den Granatapfel.

An die 2000 Orangensaftpressen von Citrocasa stehen in Österreich in den Supermärkten, in Hotels oder Gastrobetrieben.

Im angesagten "Health Food" - von frischen Bowles bis zur Ottolenghi-Küche - ist der Granatapfel, dem ein hoher Anteil an Antioxidantien zugeschrieben wird, nicht mehr wegzudenken. Frisch gepresst soll er nun auch verstärkt in Lebensmittelläden, Gastronomie und Hotellerie Einzug halten. Dafür will das Linzer Unternehmen Citrocasa sorgen.

Bekannt ist man bisher für seine Orangenpressmaschinen, die seit 1993 entwickelt, produziert und vertrieben werden, aktuell in über 50 Ländern. In Österreich und Deutschland werden auch die Orangen mitgeliefert, jährlich kommt man auf rund 6,5 Millionen Tonnen. Allein in österreichischen Supermärkten, Hotels und Gastronomiebetrieben stehen laut Geschäftsführer Stephan Susen rund 2000 Fruchtsaftpressen von Citrocasa. Wie in einer kleinen Wundermaschine kann dabei der Weg von der ganzen Frucht bis zum Saft in der PET-Flasche oder im Glas verfolgt werden. Und bald purzeln nun auch Granatäpfel durch die Fruchtsaftpressen. Wobei diese Maschinen deutlich komplizierter seien als diejenigen für die Orangen, so Susen. Da wie dort gelte aber, dass der Maschinenteil vom Fruchtteil getrennt sei, damit bleibe die Maschine selbst weitestgehend sauber.

Pedal-Presse gegen Angst vor dem Coronavirus

Entwickelt habe man die Granatapfelsaftpresse schon vor Corona, die Pandemie aber stoppte vorerst die breite Markteinführung. Weil der Lohnfertiger für die Teile in China sitzt, musste drei Jahre Entwicklungsarbeit aufgeschoben werden, so Susen. Dazu sorgten beim Orangensaft die Lockdowns in der Beherbergung und der Gastro nicht nur für einen Absatzrückgang von bis zu 25 Prozent, "manche Menschen trauten sich auch in den Läden unsere Saftpressen nicht mehr anzufassen", erzählt Susen. Kurzerhand entwickelte man deshalb eine Maschine, die mit dem Fuß bedient werden konnte. Geblieben ist sie nicht, die Pedal-Fruchtpresse sei aber ein erster Schritt in Richtung kontaktloser Presse und automatischem Zapfhahn gewesen.

Für das nun erweiterte Sortiment mit dem Granatapfel seien vergangenen Dezember erste Tests mit Spar erfolgreich verlaufen, erste Märkte seien bereits mit Maschinen versorgt, die Nachfrage sei trotz höherem Preis intensiv. Im Vergleich zur Orange sei für den Granatapfelsaft mit einem Aufpreis von 50 Prozent und mehr zu rechnen.

Warum keine Bio-Orangen?

Auch beim Orangensaft will man mit Innovation weiter punkten. "Wir werden oft gefragt, warum wir nicht Bio-Orangen verwenden und warum unsere Orangen nicht so schön aussehen wie die in der Obstabteilung", sagt Susen. Seine Erklärung: Weil für die Pressen maximal saftige Orangen gebraucht werden, werden sie reif vom Baum geerntet. Orangen zum Verzehr würden hingegen wesentlich früher geerntet. Und weil die reifen Früchte mit unbehandelter Schale in die Maschine kommen, sehen sie matter aus als die schön sortierten in der Obstabteilung. Dazu bräuchten sie eine gewisse Größe, um in die Maschine zu passen, erklärt Susen, "ganz große Orangen funktionieren nicht. Die nächste Maschinen-Generation soll deshalb mit Video-Screen für Erklärfilme ausgestattet werden. Für ein vereinfachtes Service soll es eine Online-Cloudlösung geben. Kunden könnten Fehler so öfter selbst und einfach beheben, "das größte Problem ist, wenn die Maschinen still steht", sagt Susen. Für Abnehmer werden drei Betriebsmodelle angeboten: Kauf der Saftpresse, Bereitstellung mit vereinbarter Abnahmemenge an Früchten und Flaschen oder als Mietmodell. Letzteres will man wieder vermehrt in den Vordergrund rücken.

Bei den mitgelieferten Kunststoffflaschen wurde auf Recycling-PET umgestellt. In Österreich würden die Saftflaschen aktuell noch im Kunststoffabfall landen. In Deutschland gebe es schon länger ein 25-Cent-Pfand auf Kunststoffflaschen. Dort könnten die leeren Saftflaschen in den Handel zurückgebracht werden.

Citrocasa beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Linz. Seit 2014 ist man Teil des deutschen börsenotierten Getränkeherstellers Berentzen.