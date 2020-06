Österreich und die Welt durchleben die tiefste Rezession seit 1945. Aber der tiefste Punkt des Konjunktureinbruchs dürfte überwunden sein.

Wirtschaftsforscher haben in der Coronakrise gelernt, dass ihre Modelle an Grenzen stoßen und ihre Prognosen mit hoher Unsicherheit behaftet sind. "Das müssen wir in aller Bescheidenheit und Demut zugeben", sagte der Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), Christoph Badelt, am ...