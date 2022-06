Aufbruch in die digitale Welt - So soll die Generation 60+ zukunftsfit werden

Senioren-Smartphones waren ein Schlager in Zeiten der Pandemie. Aber das Geschäft mit Tablets für die Generation 60 plus fällt dem Spezialanbieter Emporia schwerer. Schuld ist der Ukraine-Krieg.

Die Zeiten der Pandemie und der Lockdowns haben uns vor Augen geführt, welch wichtige Rolle moderne Medien und Kommunikationsmittel im Alltag spielen. Im Gegenzug hat sich gezeigt, wie jene, die keinen Zugang zu Internet und E-Mail haben, Gefahr laufen, viele Herausforderungen unserer Zeit nicht mehr ohne Hilfe meistern zu können.

Ein elektronischer 3G-Nachweis am Handy, ein am Vorabend durchgeführter Online-Check-in für den Urlaubsflug oder eine Online-Ticketreservierung oder -Kartenbestellung? Solche Leistungen kann man ohne Internetzugang nicht in Anspruch nehmen ...