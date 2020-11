Aufsperren oder nicht? Der jährliche Streit um den 8. Dezember

Billa und MPreis werden heuer am Marienfeiertag ihre Geschäfte schließen, um den Mitarbeitern einen freien Tag zu ermöglichen. Spar und Hofer sperren auf, um Kunden mehr Einkaufsmöglichkeit zu bieten.

Ebenso regelmäßig wie Lebkuchen und Weihnachtsdeko schon im Herbst Einzug in Supermärkte und Möbelhäuser halten, beginnt Wochen vor dem Weihnachtsgeschäft die Diskussion darüber, wer am Marienfeiertag sein Geschäft aufsperrt. Als "kleines Dankeschön für eine große Belastung" in den vergangenen Monaten wolle man heuer anders als in den Jahren davor am 8. Dezember die Geschäfte geschlossen halten, teilte die Supermarktkette MPreis am Freitag mit. Die 6100 Mitarbeiter hätten einen freien Tag verdient.

Auch der Rewe-Konzern sperrt - wie allerdings ...