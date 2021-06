Aus für die Kurzarbeit zum Nulltarif

Betriebe werden ab Juli etwa ein Fünftel der Kosten tragen und Arbeitnehmer mindestens 50 Prozent der Arbeitszeit leisten müssen. Über Ausnahmen und Details wird noch gefeilscht.

Es war ein kurzer Arbeitsmarktgipfel, zu dem die Wirtschaftskammer am Montag geladen hatte. Kurz möglicherweise auch deshalb, weil die brennendste Frage, wie es nach Juni mit der Kurzarbeit weitergeht, am Dienstagnachmittag erst bei einem weiteren Gipfel zwischen den Sozialpartner-spitzen und dem Arbeitsminister entschieden werden soll. "Das Ziel ist, morgen eine Einigung herbeizuführen", sagte Martin Kocher am Montag nach dem Treffen, damit es bald Planungssicherheit für Unternehmen und Arbeitnehmer gebe.

Es gehe darum, besonders betroffenen Betrieben weiter Kurzarbeit bereitzustellen ...