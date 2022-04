Aus für Gasheizungen verärgert die Branche

Das geplante Erneuerbare-Wärmegesetz sieht ein Verbot im Neubau ab nächstem Jahr vor. Die Probleme sind andere, sagen Kesselerzeuger.

Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich hat dieser Tage kritisiert, dass einige Landesenergieversorger noch immer für neue Gasheizungen werben. In Neubauten sind Gasheizungen aber voraussichtlich nächstes Jahr Geschichte. "Die Errichtung, der Einbau sowie die Aufstellung einer oder mehrerer Anlagen zur Wärmebereitstellung, die für den Betrieb mit flüssigen fossilen oder festen fossilen Brennstoffen oder mit fossilem Flüssiggas geeignet sind, ist in neuen Baulichkeiten ab 1. Jänner 2023 unzulässig", heißt es in einem durchgesickerten Entwurf für das geplante Erneuerbare-Wärmegesetz (EWG). Ausgenommen sind nur ...