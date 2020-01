Laut Regierungsprogramm sind fossile Brennstoffe angezählt. In Neubauten werden Ölheizungen schon heuer Geschichte. Fragen werfen der beabsichtigte Zwangstausch älterer Ölkessel und der Ausstieg aus Gas ab 2025 auf.

In Salzburg wird in den nächsten Tagen eine Novelle des Baurechts in Begutachtung gehen. Darin wird der Einbau von Ölheizungen in Zukunft mehr oder weniger unmöglich gemacht. "Es wird kein absolutes Verbot geben", sagt der grüne Umweltlandesrat Heinrich Schellhorn. Stattdessen ...