Ausblick: Börsen vor schwerem Start ins Jahr 2022

Omikron und eine heikle Gratwanderung der Notenbanken machen den Aktienbörsen 2022 zu schaffen. Trotzdem sind die meisten Experten zuversichtlich.

Angesichts der anhaltenden Coronapandemie, die trotz mehrerer Impfstoffe auch im zweiten Coronajahr die Wirtschaft geprägt hat, war 2021 ein überraschend gutes Jahr für die internationalen Aktienbörsen. Bestätigt hat sich das noch einmal in den letzten Handelstagen des Jahres, als Börsenbarometer wie der Dow Jones in New York und der DAX der wichtigsten deutschen Aktien an ihren historischen Höchstständen kratzten.

Experten allerdings geben nicht allzu viel auf solche "Weihnachtsmann-Rallys". Steigende Kurse zum Jahresende verbreiten zwar gute Stimmung und bessern ...