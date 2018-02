Ausgebildet und abgeschoben

727 junge Asylbewerber machen derzeit in Österreich eine Lehrausbildung, der Großteil in der Gastronomie und Hotellerie. Dort ist man um die Arbeitskräfte froh - bis die Abschiebung droht.

Josef Eisl weiß, dass seine Branche keine einfache ist. "Dagegen, dass ein Mitarbeiter kündigt, wenn gerade am meisten los ist, sind wir nie gefeit", sagt der Grünauerwirt und Hotelier aus Wals. Nun muss er sich auch damit auseinandersetzen, dass sein Kochlehrling aus Afghanistan jeden Tag abgeschoben werden könnte. Der negative Asylbescheid sei bereits eingetroffen und auch beeinsprucht worden. "Wir warten", sagt Eisl. Große Hoffnung mache er sich keine. "Ich kann es nicht ändern, es ist traurige Wahrheit, so funktioniert unser System in Österreich."