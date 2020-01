Austro-Start-ups wachsen mit neuen Millionen-Finanzierungen

Zwei heimische Firmen haben sich Millionenbeträge für ihr Wachstum gesichert. Das auf Texterkennung spezialisierte Wiener Start-up Anyline holte sich bei neuen und bestehenden Investoren 12 Mio. Dollar (10,8 Mio. Euro), berichteten Medien am Mittwoch. Die Wiener Online-Bestellplattform Orderlion wiederum hat zwei neue Investoren, die eine Million Euro bereitstellen.

"Ich bin narrisch stolz auf das Team", zitierte das Magazin "trend" (online) Anyline-Chef Lukas Kinigadner. Die Firma wagte nach der neuesten Finanzierungsrunde nun auch bereits den Schritt in die USA, nach Boston. Die Finanzierungsrunde wurde mit einem Partner aus Deutschland abgewickelt: "Wir hatten auch Angebote aus den USA und aus dem UK, haben uns aber bewusst für Project A, einen mitteleuropäischen Fonds entschieden."

Vorher waren schon Push Ventures, Business Angel Hansi Hansmann, die Gernot Langes-Swarovski Stiftung, Hermann Hauser und Senovo als Finanzierer an Bord, berichtete das Digitalportal "Trending Topics". "Unser Ziel ist, Weltmarktführer bei mobiler Texterkennung zu werden", so Kinigadner gegenüber dem Start-Up-Nachrichtenportal. "Da sind die zwölf Millionen Dollar genau das Richtige. Das ist eine klassische Wachstumsfinanzierung, wir versuchen nun, unsere Technologie noch breiter im Markt verfügbar zu machen."

Bei Orderlion - einer Bestellplattform für Lebensmittelgroßhändler und Gastronomen - haben sich im Zuge der aktuellen Finanzierungsrunde neben den beiden Neuinvestoren tecnet equity und Walter Schachermayer auch die bisherigen Gesellschafter Christoph Filnkößl, Johannes Cech, Stefan Nagel, Christoph J. Martin und Markus Ladstätter an der aktuellen Kapitalerhöhung beteiligt. "Orderlion ist schon jetzt mit über 1.000 Gastronomen und Hunderten Lieferantenpartnern in mehr als 20 Städten in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Schweiz und Frankreich verfügbar", so Chef und Mitbegründer Stefan Strohmer. Heuer solle das Bestellvolumen der Gastronomen auf 100 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden. Auch die Internationalisierung soll vorangetrieben werden, heiß es vom Unternehmen.

Quelle: APA