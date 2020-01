Eine Krise im Autoland Deutschland wirkt sich auch auf die Zulieferer in Österreich aus. Einige werden neue Strategien brauchen.

Clemens Zinkl von der ARGE Automotive Zulieferer in Österreich ist keiner, der vorschnell in Panik verfällt. Nach dem Autogipfel in Deutschland Mitte dieser Woche muss aber auch er zugeben: "Das hat einiges an Unruhe ausgelöst." Mit bis zu 90.000 Jobs ...