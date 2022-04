Autohändler laden zur "Langen Nacht der Elektromobilität"

Die Autohändler leiden unter sinkenden Verkaufszahlen, alleine im ersten Quartal 2022 wurden um 17,5 Prozent weniger Pkw neu zugelassen als ein Jahr zuvor. Nun gehen sie in die Werbeoffensive und veranstalten am 5. und 6. Mai in 1.200 Autohäusern die "Lange Nacht der Elektromobilität". Geboten wird eine "festliche Abendstimmung" bei Snacks und Getränken sowie Infos rund um E-Autos und die Fahrzeuge selbst. Alle großen Automarken bis auf Stellantis und Nissan sind mit dabei.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Der Autohandel fordert einfachere Bezahlsysteme für E-Zapfsäulen

Während es bei neuen Diesel- und Benzinautos lange Wartezeiten von bis zu eineinhalb Jahren gibt, stehen reine Elektrofahrzeuge deutlich schneller in der Kundengarage. Der Grund dafür laut Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure: In Zeiten des Chipmangels verbauen die Autokonzerne die raren Chips lieber in hochpreisigen Modellen, da diese mehr Marge haben. Gleichzeitig forcieren die Konzerne auch die E-Auto-Produktion, da sie diese für ihre C02-Bilanz benötigen. Werden die darin vorgegebenen Flottenziele nicht erreicht, drohen Milliarden-Strafzahlungen. Eine rasche Entspannung bei den Lieferketten erwartet Kerle nicht. Ein Problem seien unter anderem die Kabelbäume, für die die Ukraine ein wichtiger Lieferant sei. Seinen Informationen zufolge werden in der vom Krieg noch weniger betroffenen Westukraine diese weiterhin produziert, aber in einer statt drei Schichten. Mit den Schwierigkeiten in der Lieferkette und den Verkaufseinschränkungen durch die Corona-Pandemie ist für die Autohändler ein weiteres Problem entstanden: Es gibt einen Mangel an Verkäufern. Da deren Einkommen zu einem erheblichen Teil aus Provisionen besteht, die mangels verkaufbarer Autos nur mehr spärlicher fließen, würden sich diese andere Jobs suchen, beispielsweise als Immobilienverkäufer. Zu den hohen Spritpreisen betonte Kerle, dass er sich darüber wundere, dass nicht vielmehr das teure Heizen ein Thema ist. Zu Forderungen an die Politik hielten sich die Autohändler heute zurück, nur soviel: Damit mehr Private auf Elektroautos umsteigen, bedarf es mehr Förderungen. Wie wirksam diese seien, sehe man an der starken Wirkung des Investitionsfreibetrages bei E-Autos für den gewerblichen Bereich. Nur 16,5 Prozent der neu zugelassene Stromer würden von Privatpersonen verkauft, rechnete heute Klaus Edelsbrunner, Bundesgremialobmann des Fahrzeughandels, vor. Er forderte auch Verbesserungen bei der Zahlungsinfrastruktur bei den E-Zapfsäulen ein. "Als Vorbild kann hier die Umsetzung in Deutschland dienen, welche bereits eine Bezahlung mit Debit- und Kreditkarten ermöglicht", so Edelsbrunner. Außerdem müsse das Abrechnungsmodell von zeitabhängig auf Leistung umgestellt werden, während hierzulande noch 80 Prozent der Ladestationen über die Zeitdauer abrechnen würden.