Autohersteller können kaum noch liefern

Vor dem strengeren Prüfzyklus gab es viele Rabatte. Jetzt reichen die Lieferzeiten bis Anfang 2019. Der Finanzminister will keine Ökoprämie.

Die vergangenen Wochen waren ganz nach dem Geschmack von Klaus Edelsbrunner. "Die Leute sind so richtig bei den Auslagen gestanden und hereingeströmt", erzählt der Bundesobmann des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer, der in Graz-Andritz ein Peugeot-Autohaus führt. Das Geschäft sei in den vergangenen Monaten so gut gelaufen, dass "wir jetzt zu wenig Autos haben", wie Edelsbrunner sagt. Das betreffe praktisch alle Marken.