Automobilzulieferer Carcoustics schließt Produktion in Vbg.

Der international tätige Automobilzulieferer Carcoustics wird seinen bestehenden Produktionsstandort in Klaus im Vorarlberger Bezirk Feldkirch im Jahr 2023 schließen. Die dort angesiedelte Serienfertigung soll von Vorarlberg in die Slowakei und nach Polen verlagert werden, berichteten Vorarlberger Medien unter Berufung auf die Wirtschaftspresseagentur (wirtschaftspresseagentur.com). Etwa 100 Mitarbeiter sind betroffen.

Carcoustics mit Sitz in Leverkusen (Nordrhein-Westfalen) entwickelt und produziert akustisch, thermisch und elektromagnetisch wirksame Bauteile für die Automobilindustrie. Als Gründe für die Verlagerung wurden die rasant steigenden Rohmaterial- und Energiepreise sowie die hohen Personalkosten genannt. Folgeaufträge für den Standort in Klaus würden ausbleiben, hieß es. Noch verbleibende Serienaufträge werde man in den Carcoustics-Werken in Senec/Wartberg (Slowakei) und Breslau (Polen) abarbeiten.

Carcoustics will den Standort in Klaus aber erhalten. Die Produkt- und Prozessentwicklung, der Prototypenbau und die Supportbereiche werden weitergeführt. 90 Mitarbeiter dieser Bereiche behalten ihren Arbeitsplatz. Klaus bleibe als Innovations- und Entwicklungsstandort ein wichtiger Bestandteil der Carcoustics-Gruppe, wurde betont.