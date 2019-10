Autos bleiben Österreichern wichtig - Umsatz vor Erholung

Auch wenn zuletzt in Österreich weniger Autos verkauft wurden, verliert der fahrbare Untersatz nicht an Bedeutung. Auch werden die heimischen Kfz-Händler ihren Umsatzrückgang der ersten sieben Monate bis Jahresende noch wettmachen können, heißt es im Branchenbericht der Bank Austria UniCredit, der am Montag veröffentlicht wurde.

SN/APA (dpa)/Lukas Schulze Der fahrbare Untersatz bleibt für viele Österreicher alternativlos