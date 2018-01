Banger Blick über den Kanal

Der belgische Nordseehafen Zeebrugge ist heute der Brückenkopf für den Frachtverkehr nach Großbritannien. Auch im benachbarten Antwerpen macht man sich Gedanken über den Brexit.

Die "Aquarius ACE" setzt sich hinter dem Lotsenboot langsam in Bewegung. Das riesige Transportschiff, das an diesem verregneten Nachmittag in Zeebrugge mit Ziel Tanger ausläuft, hat das an Bord, wofür der belgische Nordseehafen bekannt ist: Autos. Zeebrugge oder Brugge am Meer ist heute die weltgrößte Drehscheibe für Neuwagen. Alle großen Hersteller sind dort vertreten, von Toyota über Mercedes bis Peugeot und Citroën. Und es ist der Hafen, der von einem harten Brexit am meisten betroffen wäre. Denn 45 Prozent des Geschäfts und rund 5000 von 20.000 Jobs hängen an den Britischen Inseln.