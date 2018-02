Bank-Austria-Filialen im Osten teils nur vormittags geöffnet

Die Bank Austria verkürzt die Öffnungszeiten in fünf Filialen in Wien und einer in Niederösterreich. Per Anfang März werden fünf Wiener Filialen nur mehr am Vormittag von 8:30 bis 13 Uhr geöffnet sein, teilte ein Sprecher auf APA-Anfrage mit. Betroffen ist auch die Filiale am Wiener Schwedenplatz, einem Verkehrsknotenpunkt. In Mödling-Schöffelstadt (NÖ) laufe bereits jetzt Vormittagsbetrieb.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Öffnungszeiten werden verkürzt