Bank Austria steigert Jahresgewinn um ein Drittel

Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit hat für die Bank im Geschäftsjahr 2019 einen um ein Drittel höheren Gewinn ausgewiesen. Der im Dezember angekündigte Konzernumbau schreitet auch in Österreich weiter voran. So seien mittlerweile in Österreich und Deutschland Einigungen in Sachen Jobreduktion erreicht worden, sagte UniCredit-Chef Jean Pierre Mustier am Donnerstag im Conference Call.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Logo der Uni-Credit