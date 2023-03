Bank Austria: Wirtschaft etwas besser über Winter gekommen

Die österreichische Wirtschaft ist etwas besser als von Bank-Austria-Ökonomen erwartet über die Wintermonate gekommen. "Wir haben daher unsere Wachstumsprognose für das Jahr 2023 geringfügig von 0,3 auf 0,7 Prozent anheben können", so Walter Pudschedl, Ökonom der UniCredit Bank Austria, am Mittwoch in einer Aussendung. Heuer und nächstes Jahr soll die Inflation zwar zurückgehen, aber noch über dem Durchschnitt der Euroländer verharren.

Aufträgsrückgänge im Hochbau drücken auf die Konjunkturstimmung

Mit dem langsamen Rückgang der Inflation und den nachlassenden Belastungen für die inländische Nachfrage dürfte sich die abzeichnende positive Entwicklung fortsetzen, erwartet der Ökonom. Dadurch werde im Frühjahr eine Erholung der heimischen Wirtschaft einsetzen. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) und das Institut für Höhere Studien (IHS) hatten in ihrer vierteljährlichen Konjunkturprognose für Österreich im vergangenen Dezember ein Wirtschaftswachstum von 0,3 bzw. 0,4 Prozent für 2023 vorausgesagt. Zum Vergleich: Im Vorjahr wuchs das heimische Bruttoinlandsprodukt (BIP) real um 5 Prozent. Aktuell schwächelt die heimische Wirtschaft noch, unter anderem wegen deutlichen Auftragsrückgängen im Hochbau. Dies zeigt auch der Bank-Austria-Konjunkturindikator für Februar. "Mit einem Wert von minus 0,9 Punkten liegt der Indikator deutlich unter seinem langjährigen Durchschnitt und weist weiter auf eine zumindest noch leicht rückläufige Wirtschaftsentwicklung in Österreich hin", sagte UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Im Vorjahr schnellte die Inflationsrate - unter anderem wegen hoher Energiepreise - in Österreich auf 8,6 Prozent. Heuer erwarten die Bank-Austria-Ökonomen einen Rückgang auf 6,5 Prozent. Für den Euroraum wird eine Teuerung von 5,2 Prozent erwartet. Die hohe Lohndynamik, hohe fiskalische Maßnahmen und die teilweise weiterhin sehr starken Nachfrage würden auch in den nächsten Monaten den Rückgang der Inflation hierzulande bremsen, so die Ökonomen. Auch 2024 ist mit durchschnittlich 3,0 Prozent gegenüber 2,4 Prozent nach Einschätzung der Bank Austria eine deutlich höhere Inflation in Österreich als in der Eurozone zu erwarten.