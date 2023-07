Bankberater sehen eher geringe Nutzung des digitalen Euro

Weltweit basteln Zentralbanken derzeit an digitalen Versionen ihrer jeweiligen Währung, auch die Europäische Zentralbank (EZB) hat mit der Entwicklung des digitalen Euro begonnen. Damit soll eine digitale Alternative zum Bargeld und gleichzeitig zu großen US-amerikanischen Payment- und Kreditkarten-Anbietern geschaffen werden. Ob die digitale Währung aber letztlich einen echten Mehrwert bringt und von Konsumenten auch angenommen wird, bleibt abzuwarten.

Die Experten des Bankenberaters zeb erwarten, dass der digitale Euro von Konsumenten lediglich in einem bescheidenem Ausmaß genutzt werden wird. Er werde aus heutiger Sicht "wirklich nur eine Ergänzung" zum Bargeld sein und dieses auch mittelfristig - also innerhalb der kommenden zehn Jahre - nicht verdrängen. "Es ist sehr schwer, das Kundenverhalten zu verändern. Es braucht eine Covidkrise, um Leute dazu zu bringen, dass sie kontaktlos zahlen", sagt Nikola Jelicic, Senior Manager beim zeb, im Gespräch mit der APA.

Bis der digitale Euro wirklich in der breiten Gesellschaft ankommt, dürften noch einige Jahre vergehen. Eine generelle Einführung bis 2026/2027 sei realistisch. Ab dann werde es aber noch ein paar weitere Jahre dauern, bis die Bevölkerung den digitalen Euro auch im Alltag nütze.

Aber auch dann bleibt das Potenzial nach Einschätzung des zeb sehr begrenzt. Jelicic schätzt, dass auch ein paar Jahre nach der Einführung des digitalen Euro nur etwa 5 Prozent der Zahlungstransaktionen durch eine Zahlung mit der Digitalwährung ersetzt werden. Diese 5 Prozent werden hauptsächlich (zu rund 80 Prozent) Bargeldtransaktionen betreffen, der Rest entfalle auf Karten-Transaktionen.

Unterstützt wird diese Annahme auch von Erfahrungswerten aus China, wo es den digitalen Yuan bereits seit rund einem Jahr gibt. Die Akzeptanz der dortigen Bevölkerung für die digitale Währung sei bisher gering. Rund ein Jahr nach der Einführung gebe es rund 220 Millionen Nutzer, ein Großteil davon sei aber inaktiv und habe kaum Geld in seiner digitalen Wallet. Im Schnitt seien nur 50 Cent Guthaben in einer Wallet in China.

Auch die Bankenbranche steht dem digitalen Euro derzeit skeptisch gegenüber. Nennenswerte Ertragsperspektiven gebe es aus heutiger Sicht nicht, sagte Michaela Schneider, Geschäftsführerin des zeb Österreich. Ein Stabilitätsrisiko für die Institute sieht Jelicic aber auch nicht. Anfängliche Sorgen aus der Branche, dass zu viel Liquidität von den Banken abfließen könnte und dies die Refinanzierung negativ beeinflusse, würden mit den diskutierten Limits für den Besitz der Digitalwährung gedämpft.

Allerdings kämen auf die Institute spürbare Kosten für den Aufbau der Infrastruktur für den digitalen Euro zu. Zwar könnte es Anreize seitens der EZB für die Umsetzung dieser Infrastruktur geben, um die entstehenden Kosten zu kompensieren, eine große Ertragschance ergebe sich daraus für die Branche aber nicht. Wie hoch die Kosten ausfallen könnten, könne man aus heutiger Sicht noch nicht sagen. Auch die konkreten Anreize für die Banken seien noch nicht definiert, denkbar wäre aber ein finanzieller Ausgleich.

Alles in allem dürfte der Impact des digitalen Euro nach Einschätzung der Bankberater eher gering ausfallen. Es sei fraglich, ob hier nicht eine "Lösung für ein gar nicht existentes Problem" geschaffen werde, sagte Schneider.