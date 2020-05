Banken drehten laut AK schon vor Corona an der Preisschraube

Einige Banken haben bereits vor Ausbruch der Coronakrise teils kräftig an der Preisschraube gedreht, kritisierte die Arbeiterkammer am Montag und forderte einen befristeten verbraucherfreundlichen Coronazinssatz fürs Kontoüberziehen. Laut dem Kreditmakler Infina sind Wohnbaukredite im ersten Quartal 2020, also weitgehend vor dem Lockdown, teurer geworden, nun drohe ein Dreiklassenkreditmarkt.

SN/APA/BARBARA GINDL Im Durchschnitt wurden zehn Spesen um 3,7 Prozent angehoben