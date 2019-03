Banken-KV: Proteste am Montag vor und in Filialen

Im Feilschen um den diesjährigen Kollektivvertrag (KV) für den Bankensektor erhöhen die Arbeitnehmer nach vier erfolglosen Verhandlungsrunden den Druck. Am Montag, dem 1. April, finden bundesweit vor und in den Filialen Informationsveranstaltungen für die 73.000 Bankangestellten und die Kunden statt, teilte die Gewerkschaft GPA-djp am Freitag mit.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Landesweit soll vor Bankfilialen protestiert werden